Soğuk havanın etkisiyle arabada bırakılan kolanın önce donduğu, ardından patlayarak aracın içini adeta savaş alanına çevirdiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, patlayan kolanın araç içinde ciddi zarara yol açtığı görüldü.

KOLTUKLARDAN ÖN GÖSTERGELERE KADAR HER YER ZARAR GÖRDÜ

Paylaşılan görüntülerde, kolanın patlamasıyla birlikte sıvının aracın iç kısmına yayıldığı, koltuklar, ön konsol ve göstergeler dahil birçok noktada yapışkan kalıntı ve kirlenme oluştuğu dikkat çekti. Bazı bölümlerde döşemelerin zarar gördüğü de görüldü.

SOĞUKTA DONAN GAZLI İÇECEKLER TEHLİKE SAÇABİLİYOR

Uzmanlar, gazlı içeceklerin soğuk havada donduğunda genleşme nedeniyle şişe ya da kutunun patlayabileceğini ve araç içinde hem kirlenmeye hem de maddi hasara yol açabileceğini belirtiyor.