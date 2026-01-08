Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, çocukların dijital ortamlarda sahip oldukları haklara ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.

Çocuk Hakları İl Komitesi öncülüğünde yürütülen çalışmalar, “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi” kapsamında planlandı. Bu çerçevede, çocuk haklarına yönelik bilgilendirici afiş ve broşürler hazırlanarak vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca sosyal medya paylaşımlarıyla toplumun farklı kesimlerine ulaşılması hedeflendi.

Çalışmalar kapsamında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AHL Park AVM’de bilgilendirme standı açıldı. Stand çalışmalarına İl Müdürü Sahit Aydın ile İl Müdür Yardımcısı İsmail Yılmaz da katıldı. Stantta, dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik hak ve sorumluluklar hakkında vatandaşlara bilgi verilirken, “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi” imza kampanyasına katılım teşvik edildi.

Düzenlenen faaliyette çocukların dijital ortamlarda güvenli, bilinçli ve hak temelli bir şekilde yer almalarına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

