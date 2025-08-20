TÜİK’in ilk kez yayınladığı il ve ilçe düzeyinde sosyoekonomik Coğrafi İstatistik Portalı’nda yayınlanan bilgilere göre; ortalama sosyoekonomik seviyesi en düşük 7 il belli oldu. O iller arasında Çorum da yer aldı.

TÜİK araştırmasında, 81 il ve bağlı tüm ilçeleri hanehalkı gelirleri, meslek ve eğitim durumları açısından değerlendirdi. Değerlendirmede iller en düşük 112, en yüksek 150 arasında puanlandı.

İŞTE SOSYOEKONOMİK SEVİYESİ EN DÜŞÜK İLLER

1) Sinop 112

2) Yozgat 113

3) Şanlıurfa 113

4) Çorum 115

5) Gümüşhane 115

6) Kastamonu 115

7) Ağrı 115

ANKARA BİRİNCİ, SİNOP SONUNCU

Bloomberg HT'nin aktardığı bilgilerde ise TÜİK'in ilk kez yayımladığı Sosyoekonomik Seviye (SES) raporuna göre, SES skoru en yüksek il Ankara iken, en düşük il Sinop oldu.

SES skoru en yüksek ilçe Ankara'dan Çankaya, en düşük ilçe Giresun'dan Çamoluk oldu. Ortalama Sosyoekonomik Skoru seviyesi en düşük iller belli oldu.

TÜİK İLK KEZ YAYINLADI

TÜİK’in ilk kez yayımladığı sosyoekonomik seviye (SES) verileri, hanehalklarının sosyal ve ekonomik statüsünün birlikte ele alındığı bir ölçüm aracı olarak tanımlanıyor ve hanehalkını oluşturan fertlerin gelir seviyesi, ortalama eğitim süresi ve meslek bilgilerine göre hesaplanıyor.

3 YILIN VERİLERİ KULLANILDI

Hesaplamalarda 2022, 2023 ve 2024 yılı verileri kullanılırken, referans dönemi orta yıl olan 2023 olarak adlandırıldı.

Türkiye’nin yüzde 1,1’inin sosyoekonomik durumu en üst seviyedeyken, yüzde 16,7’si en alt seviyede

Sosyoekonomik seviye gruplarına göre; Türkiye’deki hanehalklarının yüzde 1,1’i en üst seviyede, yüzde 11’iı üst seviyede, yüzde 16,4’ü üst altı seviyede, yüzde 19,7’si üst orta seviyede, yüzde 16,5’i alt orta seviyede, yüzde 18,6’sı alt seviyede, yüzde 16,7’si ise en alt seviyede yer aldı.

İllere göre incelendiğinde; Ankara’daki hane halklarının yüzde 2,5’inin en üst seviyede, yüzde 16,5'inin üst seviyede, yüzde 20’sinin üst altı seviyede, yüzde 17,5’inin üst orta seviyede, yüzde 17,4’ünün alt orta seviyede, yüzde 14’ünün alt seviyede, yüzde 12,2’sinin ise en alt seviyede yer aldığı görüldü.

İstanbul’daki hane halklarının sosyoekonomik seviye gruplarına göre dağılımına bakıldığında; yüzde 2,4’ünün en üst seviyede, yüzde 16,4’ünün üst seviyede, yüzde 19’unun üst altı seviyede, yüzde 18,6’sının üst orta seviyede, yüzde 17,2’sinin alt orta seviyede, yüzde 13,8’inin alt seviyede, yüzde 12,6’sının ise en alt seviyede bulunduğu görüldü.

İzmir’deki hanehalklarının ise yüzde 1,2’si en üst seviyede, yüzde 12,4’ü üst seviyede, yüzde 17,6’sı üst altı seviyede, yüzde 18,8’si üst orta seviyede, yüzde 17,8’si alt orta seviyede, yüzde 17,1’i alt seviyede, yüzde 15’i ise en alt seviyede yer aldı.

SOSYO EKONOMİKSEVİYESİ EN DÜŞÜK İL SİNOP

Verilere göre, SES skoru en yüksek iller; 150 puan ile Ankara, 148 puan ile İstanbul ve 146 puan ile Kocaeli oldu. SES skoru en düşük olan iller ise 112 puan ile Sinop, 113 puan ile Yozgat ve Şanlıurfa, 115 puan ile Gümüşhane, Kastamonu, Ağrı ve Çorum oldu.

İlçelere göre incelendiğinde, 178 puan ile Çankaya (Ankara), 176 puan ile Kadıköy (İstanbul) ve Beşiktaş (İstanbul) iken, en düşük iller ise 81 puan ile Çamoluk (Giresun), 81 puan ile Derebucak (Konya) ve 82 puan ile Doğanşar (Sivas) oldu.

TÜİK sosyoekonomik seviye verilerini, 112-150 rakamları arasında kategorilendirerek “en üst seviye”, “üst seviye”, “üst altı seviye”, “üst orta seviye”, “alt orta seviye”, “alt orta seviye” ve “en alt seviye” gruplarına ayırıp, SES skoru ile açıklıyor.