Eğitimci-yazar Ethem Erkoç’un 41. kitabı “Söz Uçar Yazı Kalır” ile 42. kitabı “Annemi de Vaftiz Ettirdim” Gülnar Yayınları’ndan çıktı.

“Söz Uçar Yazı Kalır” kitabı, Ethem Erkoç’un sempozyum, panel ve konferans metinlerini kapsıyor. “Annemi de Vaftiz Ettirdim” ise ilginç röportajlardan oluşuyor.

1950 Çorum doğumlu Ethem Erkoç, Konya Yüksek İslam Enstitüsü ve Bursa İTİA mezunu. İmam Hatip Lisesi meslek dersbleri öğretmenliği yaptı,1999’da emekli oldu. Arapça, İngilizce ve Farsça biliyor.