Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde, emeklilerin insanca yaşam koşullarına kavuşması amacıyla en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi düzenlemesi yer aldı. Arıkan, kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerini ve iktidara yönelik çağrısını sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video mesajla duyurdu. Emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek, teklifin bir sosyal adalet meselesi olduğunu vurgulayan Arıkan, "Sayın Erdoğan elinizi taşın altına koyma sırası sizde" dedi.

İMZA KAMPANYASINA DAVET

Saadet Partisi, kanun teklifine toplumun geniş kesimlerinin destek vermesi amacıyla vatandaşları da imza kampanyasına katılmaya davet etti. Emekliler ve destek vermek isteyenler, www.emekli.saadet.org.tr adresi üzerinden imza atarak kampanyaya katılabilecek.