12 yıl boyunca büyük bir onur ve sorumlulukla başkanlık görevini yürüttüğünü belirten Tahsin Şahin, açıklamasında kendisine güvenen ve destek veren tüm oda üyelerine teşekkür etti. Görev süresi boyunca esnafın gelişimi için birlikte çalıştıkları kamu kurumları, yerel yöneticiler ve paydaşlara da şükranlarını sundu.

Tahsin Şahin, görev anlayışında her zaman ortak aklı, birlik ve beraberliği ön planda tuttuklarını vurgulayarak, “Bugün geldiğimiz noktada bayrağı devrederken, odamızın daha da güçlenerek yoluna devam edeceğine olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Kongrenin Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası ile tüm şoför esnafına hayırlı olmasını dileyen Şahin, yeni yönetime başarı temennisinde bulunarak, bundan sonraki süreçte de her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi