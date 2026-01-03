Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı esnaf odalarının olağan genel kurullarına Şoförler ve Nakliyeciler Odası ile devam edildi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Tahsin Şahin ile birlikte İbrahim Doğan ve Şevket Özkader başkanlık için yarıştı. Seçim sonucunda odanın yeni başkanı İbrahim Doğan oldu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür yönetiminde Yıldırım Külcü, Selim Metin Eren, Yakup Torun ve Niyazi Bulut’un divana seçilmesi ile başlayan genel kurulda daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kongrede divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi sonrasında ise Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile gelir-gider ve bilanço okundu. Okutulan faaliyet ve denetim kurulu raporları ile gelir-gider-bilanço daha sonra ise müzakereye açıldı. Müzakere sürecinde raporlar üzerine söz alan İbrahim Doğan raporlarda bir çok eksik bulunduğunu söyledi. Şevket Özkader ise raporların yalandan ibaret olduğunu ve şeffaf bir genel kurul istediklerini vurguladı.



TAHSİN ŞAHİN

İBRA EDİLMEDİ

Konuşmaların ardından ise Yönetim Kurulu faaliyet raporu 110 kabule karşı 190 oyla; Denetim Kurulu raporu 109 kabule karşı 193 oyla; gelir-gider ve bilanço ise 108 kabule karşı 187 oyla reddedildi. Kısa süreli gerginliklerin yaşanmasının ardından ise Divan Başkanı Recep Gür Yönetim ve Denetim Kurulu’nu ibra için salona sordu. Yapılan oylamada Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nın mevcut yönetim ve denetim kurulu ibra edilmedi. Kongrede daha sonra tahmini bütçe, yeni dönem çalışma raporunun okunarak oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun huzur hakkı ücretlerinin belirlendiği kongrede başkan adayları İbrahim Doğan, Şevket Özkader ve Tahsin Şahin birer konuşma yaparak üyelerden yeni dönem için destek istedi.

“KENETLENELİM”

Başkan adayı Şevket Özkader konuşmasında mesleki tehlikelerden söz ederek seçilmeleri halinde sorunlardan şikayet etmek yerine çözüm üretme gayretinde olacaklarını kaydetti. Ayrılarak değil birlik olmaları halinde sorunların çözümünde daha güçlü olunabileceğini belirten Özkader, “Odamız biz seçilirsek mesleğe emek veren herkesin evi haline gelecektir. Odamızı dertlerin dinlendiği gerçek bir hizmet merkezi haline getireceğiz. Bu seçim sadece başkanlık değil geleceğe sahip çıkma seçimidir. Gelir kenetlenelim” dedi.

“NAKLİYECİLERİN İTİBARI

HER GEÇEN GÜN ERİYOR”

Söylenecek çok şey olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan İbrahim Doğan ise odaların birileri makam arabalarında gezsin diye kurulmadığını vurguladı. Nakliye sektörünün insan hayatı için vazgeçilmez bir alan olduğunu dile getirerek ülke ekonomisine % 52 oranında katkı sağladıklarını belirten Doğan, devlete ciddi bir vergi katkısı sağlayan sektörün sorunlarının ise her geçen gün arttığını, nakliyeciliğin itibarlı bir meslek olması gerekirken itilip kalkılır hale geldiğini akaryakıta bile verdikleri vergi ile üyelerinin vergi şampiyonu olabileceğini, seçilmeleri halinde kul hakkı yemeyen şeffaf hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile odayı yöneteceklerini sözlerine ekledi.



“K PLAKA GELİYOR”

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin de konuşmasında kendileri ile ilgili bazı iddialara yanıt verdi. Şahin ayrıca ilimizdeki kamyon, TIR ve pikap sürücüsü şoförlere K Plaka müjdesi de verdi.

Konuşmaların ardından ise eski oda başkanlarından Ali Kılıç ile Recep Kayıkçı’ya Gür ve Şahin tarafından plaket verildi. Ayrıca oda üyeliğinde 35 yılı geride bırakan 56 isme plaketleri takdim edildi.

Kongrede daha sonra ise seçimlere geçildi. 5 ayrı sandıktaki oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona ererken, 858 aktif üyesi bulunan oda üyelerinden 309 oy alan İbrahim Doğan Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nın yeni başkanı oldu. Kongrede Tahsin Şahin 280 oy alırken, Şevket Özkader ise 113 oy aldı.

İbrahim Doğan başkanlığındaki Oda Yönetim Kurulu Serdar Alkaç, İsmail Aktaş, Serkan Güvelek, Ömer Durukan, Bektaş Aydoğan ve Karip Kırkın’dan oluşurken, Denetim Kurulu üyeliklerine ise Muhammet Gökmen, İlyas Akbulut ve Bülent Zavar seçildi.