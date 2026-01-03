Ahmet Özdemir'in eşi, Sema Akbel, Nimet ve Cüneyt Özdemir'in anneleri, Erhan Akbel ve Zeynep İnanoğlu Özdemir'in kayınvalideleri, Alp, Lena, Öykü ve Arda'nın babaannesi, Novi'nin büyükannesi Hamiyet Özdemir 3 aydır tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Merhumenin cenazesi 4 Ocak Pazar günü öğle namazına müteakip Çorum Akşemsettin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Hamiyet Özdemir