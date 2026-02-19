AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, mübarek ramazan ayının manevi iklimi nedeniyle, insanların inanç ve gönül dünyasında rahmet ve merhamet çağlayanları oluştuğunu belirterek, “Bizim AK Parti olarak milletimizle her zaman çok farklı ve çok sıcak bir gönül bağımız olmuştur. Bu bağ, belli dönemlere veya konjonktürlere bağlı değil; siyaset ahlakımızın, duruşumuzun ve ilkelerimizin bir sonucudur. Aynı zamanda siyasette varlık nedenimizdir” dedi.

Mustafa Alagöz, Ramazan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ne mutlu bize ki, Ramazanı olan bir inanç ve kültür dünyasının mensuplarıyız. Biz, Ramazanı olan bir medeniyetin çocuklarıyız. Ramazan’ın özündeki rahmet, merhamet ve bereket, gönüllerimizin kirini ve tozunu giderirken; şahlandırdığı sevgi, kardeşlik ve paylaşma duygularıyla toplumsal hayatımıza huzur ve barış katmaktadır.”

Ramazan ayının lüks tüketim ve dünyevi gösterişlerle özdeşleştirilemeyeceğini vurgulayan Alagöz, “Bilakis Ramazan, fakir fukaraya, garip gurebaya kucak açılan; hasta olana ilaç, aç olana ekmek, yolda kalmışa yuva olunan bir aydır. Bu ay, kendimizi sorgulama ve muhasebeye çekme, nefsimizi gururdan, kibirden, riyadan ve gösterişten arındırma; ihtiraslarımızı dizginleyip hassasiyetlerimizi yeniden diriltme fırsatıdır.” değerlendirmesini yaptı.