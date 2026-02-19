Gücünü Türkiye’nin dört bir yanındaki gönüllülerinden alan TEMA Vakfı Çorum’da çalışmalarına devam ediyor.

Çorum İl Temsilcisi olarak göreve başlayan Derya Özücan, TEMA Vakfı’nı temsil etmekten büyük bir gurur duyduğunu belirterek, ülke genelinde bir milyon 250 bini aşkın gönüllüsü bulunan TEMA Vakfı’nı Çorum'da temsil etmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti. Sorumluluklarının büyük olduğunu ifade eden Özücan, "Bu büyük sorumluluk ile ilimizin, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarının korunmasına dair bilinci geliştirmek üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. İl Temsilciliği ekibimizi destekleyerek, onlarla birlikte çalışmalarımızı daha güçlü sürdüreceğiz. Bu kapsamda öncelikle, Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA, Genç TEMA ve Mezun TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırmayı ve ilimize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek için her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Bu sebeple kalbi doğa için atan herkesi TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya çağırıyoruz” dedi.

"DOĞA EĞİTİMLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK"

Özücan,TEMA Vakfı Çorum İl Temsilciliği ekibinin yaşanabilir bir gelecek için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütmek; verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunmasını sağlamak için çalışacak. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı’nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracağını sözlerine ekledi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ