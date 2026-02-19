Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Erol Taş başkanlığında gerçekleştirildi.

Oda hizmet binasında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının gündem bölümünde mali ve idari konular ele alınırken, ilgili komisyon raporları meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda daha sonra Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç tarafından sunum gerçekleştirildi. Sunumda, 2026 yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Çorum’da desteklenecek yatırım alanları, başvuru şartları, hibe ve teşvik unsurları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Program çerçevesinde özellikle katma değeri yüksek üretim, istihdam artışı sağlayacak yatırımlar ve bölgesel rekabet gücünü artırmaya yönelik projelerin öncelikli olacağı ifade edildi.

Meclis üyelerinin sorularının yanıtlandığı bölümde, teşvik programına ilişkin teknik detaylar ve başvuru sürecine dair merak edilen hususlar ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

Muhabir: SELDA FINDIK