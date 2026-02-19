Çorum'dan yükselen, Fortune 500 listesinde ciro bakımından Türkiye'nin ilk 5 firması arasına adını yazdıran "yerli ve milli" gururumuz Ahlatcı Holding, "itibar suikastı" olarak nitelenen bir ithamla karşı karşıya kalmasına rağmen sarsılmadan, dimdik ayakta duruyor.

Nitekim, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından çıkılan ihalede bugün, Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş. İzmir'in Kiraz ilçesinde bulunan 2561 hektarlık altın, gümüş ve bakır madeni sahasını 160 milyon liralık en yüksek teklifi vererek aldı. Böylelikle Ahlatcı'nın maden ruhsatı sayısı 13'e çıktı.

Öte yandan, Ahlatcı Holding bünyesindeki Enerya'nın Borsa'daki hisselerinin değeri de son 24 saatte yüzde 5.75 oranında değer kazandı.

Bu da, hukuki bir hata olarak değerlendirilen geçen haftaki "yurt dışı çıkış yasağı"na rağmen, Ahlatcı Holding'in kendinden emin olduğunu, halkın Ahlatcı'ya olan güveninin de sarsılmadığını gösteriyor.