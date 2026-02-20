İzmir Devlet Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Radyo-yu Humayun” isimli oyun, bugün saat 20.00’de ve yarın da saat 14.00 ve saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu sahnesinde perde açacak.

Özlem Lale Şahin’in yazdığı, Levent Ulukut’un yönettiği oyunda, Fatma Kum Ertekin, Fuat Şarbalkan, Betül Işık, Sezer Akçe, Egecan İntepeler, Levent Ulukut, Yusuf Köksal, Efe Ekercan, Mustafa Koçbay başlıca rolleri paylaşıyor. Anlatıcı olarak da İlayda Algın, Müge Uyan Yeşilpınar, Ece Can ve İpek Sonal görev alıyor.