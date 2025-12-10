Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kargı'daki 9. sınıf öğrencilerine yönelik bilgilendirme konferansı düzenlendi.

Programda, lise öğrencilerinin terör örgütlerinin propaganda yöntemlerine karşı nasıl korunabilecekleri örneklerle anlatıldı.

Terör konusunda farkındalık oluşturulması, gençlerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devlete ve millete bağlılıklarının artırılması amacıyla gerçekleştirilen konferansa 90 öğrenci katıldı.

Benzer bilgilendirme faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Muhabir: AA AJANS