Geleneksel Kargı Panayırı, Cumhuriyet Bayramı ile birleştirilerek muhteşem bir konsere daha evsahipliği yaptı.

Kargı’da 20 Ekim 2025 tarihinde başlayan asırlık Kargı Panayırı, 29 Ekim akşamı düzenlenen Erkal Sonel konseriyle sona erdi. Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen konserde, sanatçı Erkal Sonel seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla Kargı halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser öncesinde konuşma yapan Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Cumhuriyet’in 102. yılını kutlayarak şu ifadeleri kullandı: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının güçlükleri bir bir aşarak kurdukları ve bizlere, özellikle gençlere hediye ettikleri Cumhuriyet bugün 102 yaşında. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

Başkan Dereli, son 10 günün ilçe için oldukça yoğun geçtiğini belirterek, “İlçemizi daha yaşanabilir bir hale getireceğimiz sözüyle çıktığımız 19 ay bitmek üzere. Bu yola çıkarken parolamız ‘Kargı’nın çehresini değiştireceğiz’ idi. Güzel, dolu dolu bir panayır etkinliği gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıl daha da üzerine koyarak daha güzel bir panayır hazırlayacağız,” dedi.

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen hava fişek gösterisi, geceye renk kattı. Daha sonra sahne alan Erkal Sonel, sevilen parçalarıyla Kargı halkına müzik dolu bir Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşattı.

ARTI BEŞ DE SAHNE ALDI

Öte yandan Kargı Panayırı kapsamında sevilen müzik grubu Artık Beş de Saat Kulesi önünde sahne alarak vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Panayır coşkusuna renk katan mini konser, özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Grubun seslendirdiği sevilen şarkılara vatandaşlar da eşlik ederek müzik ve eğlence dolu güzel bir gece yaşandı.

Muhabir: Haber Merkezi