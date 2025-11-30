Kargı İlçe Belediye Başkanı Hamit Dereli, yaptığı yazılı açıklamada, seçim döneminde söz verdiği sosyal tesis projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Çayır Mevkisine, ilçeye uzun süre hizmet edecek botanik konseptli sosyal tesis inşa edeceklerini belirten Dereli, tesisi mümkün olan en kısa sürede tamamlayacaklarını aktardı.

Belediye Başkanı Dereli, "Yıllardır bakımsız durumda olan bu bölgenin bir kısmına, vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği geçici bir alan oluşturduk. Asıl büyük projemiz tamamlanana kadar hemşerilerimizin buradan yararlanmasını istedik. İnşallah bu proje tamamlandığında hemşerilerimize güzel vakit geçirebilecekleri sosyal tesise kavuşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Muhabir: AA AJANS