Kargı ilçesinde anasınıfı öğrencileri, “Çorum Maarif Okuma Halkası 19:19 Okuma Projesi” kapsamında aileleriyle kitap okudu.

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Cumhuriyet İlkokulu anasınıfı öğrencileri kitapla buluştu.

Etkinlikte veliler evlerinde çocuklarına kitap okurken çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak projeye destek verdi.

Açıklamada, proje ile öğrencilerin erken yaşta kitap sevgisi kazanması ve okuma alışkanlığının aile ortamında pekiştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Muhabir: Anadolu Ajansı