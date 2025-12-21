Kargı Belediyesi ile BEM-BİR-SEN Sendikası arasında, belediye çalışanlarını kapsayan Sosyal Denge Tazminatı (SDS) Sözleşmesi imzalandı.

BEM-BİR-SEN Şube Başkanı Burhan Şahin ve Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli tarafından imzalanan sözleşme karşılıklı anlayış ve uzlaşma çerçevesinde hayata geçirildi.

Yapılan görüşmelerde, çalışanların haklarının korunması, çalışma barışının güçlendirilmesi ve emekçilerin kazanımlarının artırılması hedeflendi. Taraflar arasında varılan mutabakatla, belediye personelinin sosyal ve ekonomik haklarını geliştiren önemli maddeler sözleşmeye dahil edildi.

Kargı Belediyesi yetkilileri, imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’nin tüm taraflara ve belediye çalışanlarına hayırlı olmasını dileyerek, sürece katkı sunanlara teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi