Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇESİAD) ilimiz Kargı ilçesinde unutulmaz bir sosyal sorumluluk etkinliğine imza attı.

ÇESİAD Öğrenci Başkanı Bayram Seven ve bursiyer öğrenciler “Geleceğe Nefes Projesi” kapsamında Kargı’da bir etkinlik gerçekleştirdi. Bayram Seven, Ayşe Nur Üner ve Afife Zeynep Şahinbaş öncülüğünde yürütülen proje çerçevesinde Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu pansiyonu ziyaret edildi.

Ziyaretin ilk anları, pansiyon öğrencileriyle yapılan samimi bir kahvaltı ile başladı; bu buluşma sırasında öğrenciler arasında sıcak bir tanışma ve kaynaşma gerçekleşti. Ardından projeye ilham kaynağı olan fidan dikimi yapıldı. Gençler, doğaya nefes olacak bu anlamlı çalışma ile çevreye ve geleceğe katkı sağladı. Akşam saatlerinde ise çocuklarla çay eşliğinde keyifli sohbetler edildi ve çeşitli oyunlar oynandı; birbirinden hoş anılar biriktirildi. Ertesi gün, “Hayal Atölyesi” adlı etkinlikte çocuklarla birlikte ahşap boyama çalışması yapıldı. Ahşap kitlerin her bir parçası birbirine bağlanırken, çocuklarla da görünmeyen ama kalpten kalbe uzanan yeni bağlar kuruldu. Bu etkinlik, hem bursiyer öğrenciler hem de pansiyondaki öğrenciler için renkli, eğlenceli ve unutulmaz anlar bıraktı.

Projenin ardından gönüllü ekip, Kargı Yaylası’na çıkarak doğa ile iç içe bir gün daha geçirdi; koordinatörlerin hazırladığı lezzetlerle piknik yapıldı. Türk kahvesinin yıllardır süregelen hatrına binaen közde kahve pişirildi ve dostlukta 40 yıl temenni edildi. Halaylar çekilirken coşku dolu anlar kameraya yansıdı.

ÇESİAD, bu etkinlikle bir kez daha bursiyer öğrencilerle güçlü bağlar kurarken gençlerle geleceğe umutla bakmayı hedefleyen bu tür çalışmalarla toplumsal faydayı artırmayı amaçladı.

