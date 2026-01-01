Hacıhamza Köyü Şehit Hasan Bahçevan İlkokulunca öğrencilerin jandarma teşkilatını yakından tanımasını sağlamak amacıyla Hacıhamza Jandarma Karakolu ziyaret edildi.
Ziyarette öğrencilere jandarmanın görevleri ve çalışma alanları hakkında bilgi verildi.
Karakol binasını gezen öğrenciler, hazırladıkları hediyeleri jandarma personeline verdi, merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.
Ziyaretin öğrencilerin toplumsal kurallar ve güvenlik bilinci kazanmasına katkı sağladığı ifade edildi.

426D3915 Ac2E 46C0 8C7C 5Df18Cc2Cbf3

Muhabir: Anadolu Ajansı