Alaca’da artan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla, Yaşar Doğu Sokak’ta (halk arasında ‘Paris Caddesi’ olarak biliniyor) tek taraflı park yasağı uygulaması başlatıldı. Karar, İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme ile birlikte, cadde boyunca araçların yalnızca belirlenen tarafta park etmesine izin verilecek. Yetkililer, bu uygulamanın trafik akışını hızlandırmayı ve olası kazaların önüne geçmeyi hedeflediğini vurguladı. Sürücülerden yeni kurallara uyum göstermeleri istenirken, park yasağının ihlali durumunda cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Alaca’da trafik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten yetkililer, vatandaşların trafik kurallarına riayet etmesinin hem kendi güvenlikleri hem de şehir içi ulaşımın sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi