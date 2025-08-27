Çorum’un Alaca ilçesinde, 2025 yılı kömür dağıtım dönemi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak 2400 ton kömür için hizmet alımı ihalesi yapılacak.

Alaca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından yapılacak ihale, kömürün istifleme, yükleme, boşaltma, taşıma ve fakir ile muhtaç vatandaşların ikamet adreslerine teslim edilmesi işini kapsıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenecek ve sadece yerli isteklilerin katılımına açık olacak. Elektronik ortamda EKAP üzerinden yapılacak ihalede teklifler, 28 Ağustos 2025 saat 10.30’da Alaca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nda açılacak.

Vakıf tarafından belirlenen şartnameye göre iş, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 gün içinde başlayacak ve 300 gün içerisinde tamamlanacak. Kömür dağıtımı Alaca ilçe merkezi ile merkeze bağlı köylerde gerçekleştirilecek.

Muhabir: Haber Merkezi