Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Boğaziçi (Hışır) Köyü, geleneksel hingal şenliğiyle renkli ve coşkulu bir gün yaşadı. Yöresel lezzetlerin ve kültürel değerlerin ön planda olduğu etkinliğe ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alaca’ya bağlı Boğaziçi (Hışır) köyünde Hingal şenliği düzenlendi. Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, şenliğe eşi Nihan Balcı Dinçer ile birlikte katıldı.

Şenliğe İlçe Kaymakamı Meriç Dinçer ile birlikte Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Şura Zeynep Birgül, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cengiz Zorlu, İYİ Parti Alaca İlçe Başkanı Menderes Aydoğan, İlçe Müftüsü İsmail Karadavut, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Cumhur Atalık, İl Genel Meclis Üyeleri Selahattin Eyyubi Batır, Tuncay Okur ve Bülent Özdemir, Alaca Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Çiftçi ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.Birlik ve beraberlik içerisinde coşkulu bir şekilde gerçekleşen şenlikte; protokol konuşmaları, yemek ikramı, yöresel oyunlar ve halk konseri gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Muhabir: Haber Merkezi