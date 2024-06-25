Köy muhtarı Gül geçtiğimiz günlerde makamından yaptığı anonsla herkesi şaşırttı.

Köylülerin aşırı su kullanımına sitem eden muhtar Gül, bayram tatili dolayısıyla bir hayli kalabalık geçen günlerde köylerde su kullanımının da haliyle arttığına dikkat çekti.

Yaptığı anonsla köy sakinlerini uyaran köy muhtarı da vatandaşların suyu aşırı kullanımına sitem etti.

24 saat su motorunun çalışmasına rağmen yetmediğini belirten Muhtar Gül, “24 saat motor çalışıyor, bu köye su yetmiyor. Yazık günah, namaz kılıyor, oruç tutuyorsunuz. Yakışmıyor böyle şeyler. Kapınızın önünde boru patlıyor söylemiyorsunuz. İstanbul’dan Ankara’dan geliyorsunuz burada duruyor kullanıyorsunuz, salatalığınızı, domatesinizi yiyorsunuz. Ondan sonra kaçıyorsunuz. Yakışık almıyor komşular. 24 saat motor çalışıyor ama su yine de yetmiyor. Vallahi yazık” şeklinde köy halkına seslenerek sitem etti.