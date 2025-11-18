Alaca önceki dönem Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz, Öz Sağlık-İş Sendikasında Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası’nın 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı ‘Sendikal Geleceği Birlikte İnşa Ediyoruz’ temasıyla gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut Genel Başkan Devlet Sert, yeniden Genel Başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Genel kurulda önceki dönüm Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz, sendikanın yeni Genel Başkan Yardımcısı oldu. Yeni yönetimde ayrıca Balıkesir Şube Başkanı İsmail Öztürk, Hatay Şube Başkanı Fehmi Azboy ve Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman genel başkan yardımcılıklarına seçildi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, seçim sonrası yaptığı konuşmada güçlü bir yönetim kadrosuyla sendikanın geleceğini daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi