Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Haymeana Anaokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu iş birliğiyle Filistin’e destek amacıyla kermes düzenlendi.

Duygu dolu anlara sahne olan etkinliğe Kaymakam Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Kermeste, öğretmenler ve velilerin hazırladığı yiyecek ve el emeği ürünler satışa sunuldu. Elde edilecek gelirin tamamının Filistin’deki mazlum halka ulaştırılacağı belirtildi. Etkinlik alanında minik öğrencilerin hazırladığı resimler de sergilenerek Filistin’e destek mesajları verildi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, etkinlikte yaptığı açıklamada, Filistin halkının yaşadığı acılara kayıtsız kalmadıklarını vurgulayarak, “Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyorum. Alaca olarak her zaman mazlum coğrafyaların yanında olacağız” dedi.

Etkinlik sonunda protokol üyeleri, stantları gezerek öğrencilerin hazırladığı ürünleri inceledi ve alışveriş yaparak destek verdi. Katılımcılar, minik öğrencilerin duyarlılığına büyük övgüde bulundu.

