Çorum’un Alaca İlçesi Dereyazıcı Köyünden Ali Arslan’ın eşi, Haydar, Aliekber ve Zeynep Arslan’ın anneleri Fatma Arslan, son yolculuğuna uğurlandı. Fatma Arslan’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Dede Şahin Polat’ın önderliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Dereyazıcı Köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkan Yardımcısı Güngör Atak, CHP İl Saymanı ve Dereyazıcı Köyü Derneği Başkanı Hamdullah Uğur Yağmur ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: RIFAT KARA