Teknik ekibin yer aldığı saha ziyaretine, Dünya Bankası Türkiye Ormancılık Sektörü Ekip Lideri Neeta Hooda, Proje Koordinatörü İbrahim Ergüven, TRGM Proje Sorumlusu Mehmet Ünal ve proje ekipleri de katıldı. Heyet, ilçede yürütülen faaliyetlerin mevcut durumunu yerinde görmek amacıyla misyon çalışmaları kapsamında bir dizi değerlendirmede bulundu.

Program süresince mera amenajmanı faaliyetleri doğrultusunda yapılan gölgelik ve sıvat yapımı incelendi. Bu çalışmaların, özellikle yaz aylarında hayvanların serinleme ve suya erişim süreçlerini kolaylaştırarak refahı artırması hedefleniyor. Aynı zamanda hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu kapsamında üreticilere verilen yem karma makinesi dağıtımı da sahada detaylı şekilde değerlendirildi.

TULİP Projesi’nin Alaca’daki uygulamalarının temel amacı, hayvancılık faaliyetlerinde verimliliği yükseltmek, hayvan refahını güçlendirmek ve meraların daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak şeklinde öne çıkıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, kırsal kalkınmayı destekleyen projelere kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi