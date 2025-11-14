Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu, fiyat tarifelerinin görünür şekilde bulundurulması, gramaj standartlarına uyulup uyulmadığı ve işyeri ruhsatlarının geçerliliği incelendi.

Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle gıda üretim alanlarının temizliği, personel hijyeni ve kullanılan malzemelerin uygunluğu konusunda hassasiyet gösterdi. Denetimlerde eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, kurallara uygun şekilde hizmet veren işletmelere teşekkür edildi.

Alaca Belediyesi’nden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceği vurgulanarak: “Vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmeleri için gıda işletmelerine yönelik kontrollerimiz kararlılıkla devam edecek” görüşüne yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi