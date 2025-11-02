Çorum’un Alaca ilçesinde, bir parkta ağacın dalında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alaca ilçesi Necmettin Erbakan Parkı’nda tırmandığı ağacın dalında mahsur kalan yavru kediyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kediyi bulunduğu yerden indirdi. Kurtarılan yavru kedi, sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Muhabir: İHA AJANS