Devletlerin ve toplumların yaşamında çok önemli dönüm noktaları vardır…

Başarıları ve başarısızlıkları…

Kayıpları, kazanımları…

Keza kurumların ve kişilerin de…

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yaşamında ise 9 Eylül tarihinin önemi çok büyük ve daha çok değerlidir…

Ülke için 9 Eylül’ün önemi, Milli Mücadele’nin en önemli aşaması sayılan İzmir’in işgalden kurtuluş tarihi oluşudur. (9 Eylül 1922).

Bu açıdan bakılınca CHP şu anda tam100 yaşındadır.

Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasını ülkenin borçlu olduğu Mustafa Kemal ve arkadaşları, Cumhuriyet’in kuruluşu (29 Ekim 1923) sonrasında yeni devletin yönetimini ve sorumluluklarını üstlenerek kadrolarını seçtiler ve tarihi CHP’yi kurdular.

Ülkeyi Cumhuriyet’in kurulmasından başlayarak 1950 yılına kadar CHP yönetti (1923-1950)

1950 çok partili döneme geçiş, kısa süre sonra 1960 darbesi…

Ardından 1980 askeri yönetimi ve demokrasinin kapısına kilit vurulması…

Ve diğer yıllar…

CHP’nin 73 yıldır tek başına iktidar yüzü görmediği yıllar.

Çok hazin…

Çok büyük bir kayıp…

Bir parti, neden kurulduğunu bilmeli .

Her siyasi parti, hedefine iktidarı koymalı değil mi?

Türkiye’de kurulan irili ufaklı sol veya sağ partilerin hepsinin hedefi iktidardı…

Ancak hepsi olmasa da, bir kısmı iktidara geldi…

Bir tek parti, yani CHP, “tek başına iktidar” yüzü görmedi…

Neden?

Neden ve nedenlerini derine inerek anlatmak benim işim değil.

Ben sadece gazetecilik mesleğimdeki gözlemlerim ve edindiğim bilgilere göre yorum ve değerlendirmeler yapabilirim.

Esasen CHP’nin bunca yıllar boyunca “iktidar olamama” nedenlerini sadece siyaset bilimciler veya sosyologlar araştırarak yapsın…

Benim yaşadığım 1961 yılı ve sonrası…

Yani son 62 yıl…

Ben CHP iktidarını göremedim…

Keşke görebilseydik.

Bir asırlık partinin şu andaki bazı yöneticileri, başta Bay Kemal’i devirip “değişim” nakaratını tekrarlayarak CHP’yi ele geçirmeye çalışıyorlar.

Değişimin ne olduğunu henüz bilen yok.

Nasıl bir değişim, nasıl bir strateji?

Adını ‘değişim’ koydukları şey, eğer eski değerlere dönmek ise bunun bir asırdır işe yaramadığını bilmeleri gerek.

Eğer bilmiyorlar ve aynı kafa ile yollarına devam etmek niyetinde iseler iktidara gelmek için bir yüzyıl daha beklemeleri gerektiğinin de farkında olmaları gerekir.

Neymiş iktidara gelmenin yolu?

“Değişim…”

Güya değişim olursa CHP’nin seçimlerdeki kem talihi de birden değişecek, yerel seçimlerdeki eski başarısına ulaşılacak, büyük kentler kazanılacak…

Hatta beş yıl sonra yapılacak genel seçimlerde sihirli kelime(!) “değişim “ sayesinde AKP dönemine son verilecekmiş…

Bu partide aklı selim sahibi biri çıkmaz mı Allah aşkına?

Tak, tak tak…

“Orda kimse yok mu?”