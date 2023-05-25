Büyük Friedrich…Aydınlanma Çağının önde gelen hükümdarından biri.

İlham kaynağı Voltaire. Neler yapmıştı:

1. Orduyu kuvvetlendirdi. 2. Prusya’yı adil bir devlet yaptı.

3. Okul sayısını artırdı. Aklı ve bilimi rehber edindi.

Osmanlı Padişahı III. Mustafa…Cahil bir adamdı. Ülkeyi müneccimlere danışarak yönetirdi. Prusya girdiği bütün savaşları kazanınca, *Her halde onun müneccimleri, benimkilerden daha iyi*," diye düşünerek, Friedrich’ten üç müneccim rica etti.

Kral, müneccim yerine akıl gönderdi. -“Benim üç müneccimim*

*1.Güçlü bir ordu* 2.Güçlü bir ekonomi ve dolu bir hazine*

*3.Tarih okuyarak günü anlayıp, geleceği öngörmek*,” dedi.

Bizimki anlamadı tabi Kral’ın ne demek istediğini.

-“ Kefere yardım etmek istememiş*,” dedi.

Hatta, “*Batı bizi kıskanıyor*,” diye aklından geçirmiş bile olabilir.

O sırada, Fransa’nın İstanbul Büyükelçisi olan amcasını ziyaret için İstanbul’a gelen Baron de Tott ile tanıştı. Baron kurmay subaydı. Fırsatı kaçırmak istemedi bizimki ve Osmanlı ordusunu inceleyerek kendisine bir rapor vermesini rica etti.

İnceledi Baron ve dedi ki:

-“Silahlarınız çok eski, subaylarınız bilgisiz. Okula ihtiyacınız var*.” Yutmadı tabi Sultan; “*Medreselerimiz ve orada çok bilgili büyük alimlerimiz var*,” diye karşılık verdi. Ve karar verdiler, beraberce medreselerimizdeki alimleri sınamaya.

*Sultan*,“*İstediğin adama istediğin soruyu sor*,” dedi.

Adam göklerden değil, yerden bir soru sordu. *Bir üçgenin (Müsellesin) iç açılarının toplamı kaç derecedir*?” Kimsede cevap yok. Sonunda Medrese Emini bir cevap vermek zorunda olduğunu hissederek, *Beyim bu da soru mu? Müsellesine (Üçgen) Üçgenine göre değişir, Sultanım*, dedi.

*Baron bunu Avrupa’da ilkokul öğrencilerinin bildiğini söyleyince*, Sultan yeni okullar açılmasını kabul etti. *Bu arada, Çeşme Deniz Savaşı çıktı ve cahil subayların kumandasındaki donanmada, bir gemi dışında, tümü Ruslar tarafından yakıldı*.

Kurtulan gemi Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın gemisiydi. Bu facia üzerine, öncelikle bahriyeli subayların eğitilmesi için okul açıldı*:

*Mühendishane-i Bahri Hümayun; yıl 1773. Bu tarih mühendis eğitiminin başlangıcı olduğu için İstanbul Teknik Üniversitesi’nin de kuruluş tarihi olarak kabul edilir*.

*Bugün ülkemizde Prusya Kralının bahsettiği üç müneccimle kastettiği olgu, ne yazık ki yok. Hala depremin bizim sınanmamız için gerçekleştiğini sananların çoğunlukta olduğu bir toplumda yaşıyoruz*.

Yıl 2023. *81 ilin valisinin İmam Hatip mezunu olduğu söyleniyor. (İnşallah doğru haber değildir.) 250 sene sonra müneccim devrine döndük hamdolsun*.

• BAKALIM, CEHALET BİZDEN DAHA NE KADAR İNTİKAM ALACAK*?!...

İRFAN TURGUT

HAYATIN İÇİNDEN

1-14 Mayıs’ta sandığa gitmeyen 8 milyon seçmene seslenen İlber Ortaylı,

“Lûtfen bir kere daha düşünsünler ve sandığa gitsinler. Yurdunuzu seviyorsanız, geleceğinizi düşünüyorsanız ortaya çıkarsınız. Seçimde evinde oturan adam, Türkiye için kabul edilebilir bir vatandaş tipi değildir.”

2-“Bir daha sandığa gitmem demek haktır.” ama belki de bir daha hakkını aramaya gidebileceğin bir sandık bile olmayacaktır.

3-Ne devlet, ne ekonomi ne de yönetim bilgisi olmayan adamın çevresine topladığı şakşakçılar ile oynadığı Osmanlıcılık oyunu ve saraylarda yaşama sevdasının bir memleketi nasıl batırdığını ve bir halkın bunu nasıl seyrettiğini de yazacak tarih elbette. (İlber Ortaylı)

İstanbul’da Ömer Hayyam’ı anmak için yaptığım bir “Musiki ve Şiir” gecesinde

Rubainin babası üstadı şöyle tanımlamıştım.

Ömer Hayyam Rubaiye can vermiş yaşıyor,

Hikmetli sözleriyle çağları aşmış taşıyor,

Bir ömürde bin yıl yaşamış gibi Hayyam,

Felsefeyle, hikmetle hayatı anlatıyor…(Mehmet Özata)

Bundan yaklaşık dokuz yüz sene önce yaşamış Ömer Hayyam rubaileriyle hâlâ gündem oluşturuyorsa, Şark alemi bir yerlerde takılıp arızalı bir hayat yaşıyor demektir. ,

Celladına âşık olmuşsa bir millet / İster ezan, ister çan dinlet,

İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet, / Müstehaktır ona her türlü zillet…

Her gün biri çıkar başlar, ben, ben demeye / Altınlarıyla gümüşleriyle övünmeye

Tam işleri dilediği düzene sokar / Ecel çıkıverir pusudan benim, ben diye…

(Ömer Hayyam)

24 Mayıs 2023