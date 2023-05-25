Yalan sözcük anlamı; aldatmak ereğiyle ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz. Yalanın kültürümüzdeki yeri geniştir. Şakalaşmak, ya da zararsız işler için söylenen yalanın adı beyazdır. Mutlu eden yalan ise pembedir. Yalanın büyüğü var, küçüğü var. Hatta kuyruklusu bile var.

Bazen yalan demeyiz de; palavra, savurma, uyduruk, üfürük, fasa fiso, sallama, iftira, atmasyon dediğimiz olur.

Cumhuriyet için tamam mı? Devam mı? Cumhuriyetin var olmasını veya yok olmasını oylayacağımız 28 Mayıs seçimleri için, en çok konuştuğumuz sözcük nedir?

Yalan ve iftira;

Yalanın kuyruklusunu, hatta iftira niteliğindekini kim söylüyor? İktidar. Nerede sıkışsalar, yalanın kuyruklusuna ve iftira boyutuna başvuruyorlar.

Yalanı söylerken hangi sıfatı kullanıyor doğrusu tam olarak bilmiyorum. AKP genel başkanlığı ise ayıp etmiş. Cumhurbaşkanlığı sıfatı ile ise, o daha da ayıp. Konuyu yalan ve iftiranın kuyruklusu diye özetleyelim.

CHP seçimlerde “Haydi” başlıklı tanıtım kampanyaları yapıyor. İktidar mensupları ise montajla kasetin arasına PKK lideri Murat Karayılan’ın resmini de sokarak güya Kılıçdaroğlu terörle içi içe gibi gösteriyorlar. Güya PKK liderine “Haydi” dedirtilerek, Kılıçdaroğlu’nu desteklediği algısı yaratılıyor.

Babalar çocuklarını yalandan caydırmak için; “Yalan söyleme burnun uzar” der. Bazıları da “Dudakların uzar” diyormuş. Ben olsam “Yalan söyleme boyun uzar” derdim. Burun ve dudak uzaması küçük yalanlar için uyar da, simetrik olarak, büyük yalanlar için oranlarsak boyun uzaması, akla daha yatkın.

Televizyonlardan izlediğimiz kadarı ile Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan, Gazeteci Abdulkadir Selvi ile bir söyleşi yapıyor. Bu söyleşide ise açıkça durumu itiraf ediyor. Suç olduğunu umursamıyor. Durumu ayıp saymıyor.

Samimi Müslüman yalan söylemez, iftira yapmaz, dinen günah. Allah göstermesin! “Bu suçu işleyenlerin başına şeytanlar üşüşürmüş” filan diyorlar.

Yalan, iftira ve montaj nedeniyle Sayın Kılıçdaroğlu; “Montaj sahtekârları” dedi.

Canan Kaftancıoğlu AKP İstanbul İl Başkanlığı önüne siyah çelenk koydu.

Bilinen, görülen ve bilimsel veriler Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçileceğini gösteriyor. Aksi ise ancak yalan ve iftiranın imparatorluğu ile mümkün, göz var izan var, veriler var.