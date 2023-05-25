Sapla saman birbirine karıştı!

Silah icat oldu mertlik bozuldu. Büyüklerimizin deyimiyle eline delikli demiri alanlar, astılar kestiler. Namus davası, kan davası, miras davası silahla çözüldü. Yasal boşluklardan(?) yararlanıp küçük çocukların eline silah verildi. Okula gitmesi gerekenler cezaevine gönderildi.

İnternet devreye girdi. Önce ev telefonları yardımıyla evimizde bilgisayarın karşısına geçtik. Kimi fal baktı. Birileri çıkıp hiç tanımadığı, yüzünü görmediği kendisini hatun olarak tanıtan kişilerle okey oynadı. Bayan olduğunu gizlemeyen kendi fotograflarıyla sosyal paylaşım sitelerine giren bayanlar zor durumda kaldılar. Aldıkları evlilik tekliflerinin, kendilerine yapılan ağır hakaretlerin sayısını unuttular.

Kendisisiyle tanışmak, arkadaş olmak isteyenlerden bıkan bir bayan çok güzel bir çözüm yolu bulmuş: “Tanışalım beyefendi. Eşimi bıçaklamıştım. Cezaevinden yeni çıktım!”

Üstün zekasıyla uydurduğu deli saçması yalanları sosyal medyada paylaşan bilge yurttaşımız kendine has bir çözüm yolu bulmuş. Sıradan bir bilgisayar kullanan birinin yapabileceği iki satırlık yalanı allayıp pullamış. Mevlana’nın, Hazreti Ali’nin, Hazreti Ömer’in ya da ünlü bir Türk büyüğünün sözleri gibi uydurdukları yalanları internete yüklemiş. İnternet kullanıcılarının deyimiyle yapılan paylaşımı kendi sayfalarında paylaşanlar, yorum yapanlar, bir başka deyimle “tıklayanların” sayısı belirsiz.

Yine bir seçim dönemine girdik. Gelecek yıl “muhtar emmiler” seçilecek. Küfürler, sokak kavgaları rakip olarak görülen insanlara meydan okuyanların sayısı belirsiz. Farklı siyasi partilere oy verenlere her an saldırı olabilir. Bizim yiğitlerimiz düşüncelerini beğenmediği için düşman olarak gördüğü birine “sürü” halinde saldırabilir. Çıkabilecek kavgada taşlar, sopalar, bıçaklar, silahlar konuşabilir.

Bilimle uğraşan, bilimi teknolojiyle buluşturan ülkeler daha gelişmiş telefonların, bilgisayarların kısaca pahalı satılabilecek ürünlerin peşinde. Yapay zekanın yardımıyla bilim insanlarının durmak bilmeyen çalışmaları aklı başında insanları mutlu ediyor.

Biz nelerle uğraşıyoruz? Yangına körükle gidenler internetin yardımıyla gazeteci oldular. Film artistleri gibi kısa filmlerde başrolü oynuyorlar. Geçiyor bilmem kaç bin liraya satın aldıkları cep telefonlarının karşısına,önüne gelene küfür ediyorlar. Saniyeler içinde internette internet ortamında Oscar ödüllü video denilen kısa filmler yer alıyor.

Kendini uzman gazeteci, bilgin olarak görenlerin düşünemedikleri bir ayrıntı var: internette paylaşılan her bilgi elinde cep telefonu olan herkese ulaşabilir. Küfürbazın yaptığı paylaşımı kendi çocukları, kız kardeşi, annesi görebilir. Bir çocuk veya bir psikopat yalanları gerçek sanıp eyleme geçebilir.

Silah icat oldu, mertlik bozuldu. İnternet, yapay zeka icat oldu küfürbazların sayesinde insanda olması gereken bütün güzellikler bozulmaya başladı.