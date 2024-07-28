Cahil yanıldığın nerden bilecek

Kalbinin kirini nasıl silecek

Elbet bir gün aklı başa gelecek

Tavşan karşı dağa geçtiği zaman

*

Ne topluma ne kendine yararı

Ölçmeden biçmeden alır kararı

Ne karını bilir ne de zararı

Hesap defterini seçtiği zaman

*

Küçücük dağları yarattım sanır

Ne küçüğü sever, ne büyük tanır

Kasıntıdan gönül dostu utanır

İki bardak bira içtiği zaman

*

İpliksiz iğneyle kumaş dikilmez

Tarlayı sürmeden tohum ekilmez

Cahillerin muhabbeti çekilmez

Kendi kıymetini biçtiği zaman

*

Bir selam verince borçlu çıkarsın

O konuşur sen ağzına bakarsın

Afrasından tafrasından bıkarsın

Kanat takıp göğe uçtuğu zaman

*

Muhtaç olma muhannetin taşına

Her fırsatta alır vurur başına

Öğüdün tembihin hepsi boşuna

Susmak bilmez ağzın açtığı zaman

*

Aydınlı cahili çok iyi tanır

Cahil ki her şeyi bilirim sanır

Yüksüz eşşek gibi anır ha anır

Yularını kırıp kaçtığı zaman

ÜÇ ŞEY BANA DERT OLDU

Şu ülkede üç şey bana dert oldu

Bir haksızlık bir adalet bir hukuk

Yüreğime oturuşu sert oldu

Bir haksızlık bir adalet bir hukuk

***

Biri kazancıma geldi oturdu

Biri çaldı çırptı aldı götürdü

Üçü birden memleketi batırdı

Bir haksızlık bir adalet bir hukuk

***

Birisi elinde satır sallıyor

Biri çete, biri hırsız kolluyor

Biri ses edeni hapse yolluyor

Bir haksızlık bir adalet bir hukuk

***

Biri kalemini vermiş kiraya

Biri yaranmada kaçak saraya

Her üçü de merhem olmaz yaraya

Bir haksızlık bir adalet bir hukuk

***

Birisi der hem paşayım hem beyim

Birisi der ben devletim, her şeyim

Ellerinde köle miyim, ben neyim?

Bir haksızlık bir adalet bir hukuk

***

Aydınlı bunların garazı bize

Hayat zindan oldu can üze üze

Bir derdim var ise çıkardı yüze

Bir haksızlık bir adalet bir hukuk

GÖNÜL

Sakın önden kaçıp arkadan vurma

Hakkı kutsal bilip geriye durma

İncinsen de insan kalbini kırma

Kırdığın kalplere gir de gel gönül

*

İnsanlar içinde ayırım yapma

Doğruyol dururken eğriye sapma

Arifi örnek al cahilden kapma

Arifin hatırın sor da gel gönül

*

Varıp bir zalimin toruna düşme

Hesapsız işlerin sonuna şaşma

Hakkına razı ol sınırı aşma

Aşarsan sınırda dur da gel gönül

*

Gidenin ardından sakın söz etme

Dalkavuktan yalakadan hazetme

Yaraya merhem sür, gönül naz etme

Kanayan yarayı sar da gel gönül

*

Ali’nin hakkını Veli’ye verme

Zalimi övüp de mazlumu yerme

Rızasız bahçenin gülünü derme

Kendi bahçe gülün derde gel gönül

*

Erdemli yaşamak insanın işi

Bunu daim rehber almalı kişi

Hak için arama üç ile beşi

Hak için dağları yarda gel gönül

*

Sen sen ol da öksüz yetim kandırma

Onu görüp yönün öte döndürme

Yuvaları yıkıp ocak söndürme

Çaresize merhem sür de gel gönül

*

İnsan isen insanlıktan ırama

Mecliste kem deme, eli karama

Ellerin gözünde mertek arama

Kendi ayıbını, gör de gel gönül

*

Aydınlı gönlünü açtı aleme

Doğruyu, yanlışı aldı kaleme

Oluru olmazı dile dolama

Her işin aslına, erde gel gönül