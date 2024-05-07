En sonda söyleyeceğimi bu kez en başta diyorum. Ahlatcı Çorum FK, 1.Lig’deki ilk sezonunda misyonunu fazlasıyla tamamlamıştır. Play-Off’a kalarak gıpta edilecek bir başarıya imza atmıştır. Eleştiri elbette olacak ama “Maçı sattı” demek, bu şehre, bu takıma, onca emeğe, onca alın terine düşmanlıktır, ihanettir, alçaklıktır. Ama maalesef, bu kadar basit işte bu memlekette çamur atmak, karalamak.

En başından beri hep konuşuyoruz, yazıyoruz, herkes de görüyor. 1.Lig bence Süper Lig’den daha kaliteli, daha heyecanlı maçlara sahne oluyor. Böyle bir ligde, hem de tüm olumsuzluklara rağmen Ahlatcı Çorum FK play-off oynamayı garantileyerek büyük bir başarıya imza attı. Ama maalesef bu takım ve bu takımı buraya getirenler gerekli değeri görmüyor. Değeri geçtik, her fırsatta kazandığı başarı görmezden gelinip, yapılanlar basite indirgenmeye çalışılıyor. En son, Şanlıurfaspor maçıyla ilgili yapılan “Maçı sattılar” şeklindeki yorumlar akıllara zarar. Bunu söyleyen, yazan, savunan herkesin iyi niyetinden şüphe ederim.

Maçın satıldığına dair sahada en ufak bir belirti yoktu. Kaldı ki satılan maç berabere mi biter? O zaman, evinde Tuzlaspor’a yenilen Sakaryaspor’a ne diyeceğiz? Onlar da mı maç sattı? Görünen o ki, bu kafa yapısıyla çok şey isteyip, karşılığında bir şey yapmadığımız hedefler için daha kırk fırın ekmek yememiz lazım.

Maça gelecek olursak, söylenecek fazla şey yok. Ahlatcı Çorum FK, hem de çoğu fark yaratan önemli oyuncularından yoksun oynamasına rağmen elinden geleni yaptı. Kazanabilirdi de, yenilebilirdi de. Üç neticeden biri olan beraberlik çıktı. Alınan 1 puan, Sakaryaspor ve Kocaelispor’un yenildiği haftada final umutlarını son haftaya taşıdı. Son hafta maçlarındaki eşleşmelere bakınca da bu takımın üçüncülük şansı bayağı yüksek.

Üçüncü olamasa bile dünyanın sonu değil, play-off bileti zaten cepte. Burada, final bileti olmazsa ligi 4.veya 5.bitirmek çok önemli. Çünkü tek ayaklı çeyrek final maçları bu sıradaki takımların ev sahipliğinde oynanacak.

Ahlatcı Çorum FK Süper Lig’e çıkar ya da çıkamaz, zaman gösterecek. Ama şu bir gerçek ki, Çorum’a yaşattıkları bu heyecan için Başkanı, yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları ve tüm personeliyle Ahlatcı Çorum FK alkışı hak etmiştir. Gerisi sadece teferruattır.