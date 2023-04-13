‘Anasını boyayıp babasına satanlar’

Boyama işlemi genellikle olduğundan daha güzel görünmek için yapılır. Biri çıkar beyazlamış saçlarını siyaha boyar. Genç görünmek ister. Başkaları çıkar, keseninin ağzını sonuna kadar açıp, makyajı yetersiz bulup bıçak altına yatar. Oflu hocanın deyimiyle kafa kağıdında altmış yazar; kendisi teknolojinin yardımıyla otuz yaşında görünmek ister. Genç olmakla, genç görünmenin farkını kendisi bile bilmez.

İnsanlar sadece güzel görünmekle yetinmez. Kullandıkları eşyaların, satacakları ürünlerin göze hoş görünmesi için çaba gösterirler. Ahşapla birlikte demir çelik ürünlerinin doğal yıpranmaya karşı uzun süreli dayanması için çeşitli boyama işlemleri yapılır. Başlangıçta kök boya gibi doğal ürünler kullanılırdı. Teknolojinin gelişimiyle birlikte doğal olanın yerini ucuz olan aldı.

İskilipli ahşap ustaları teknolojik gelişmeye direnip yıllarca kendilerinin çaba gösterip kullanışlı hale getirdikleri boyaları kullandılar. Oklava, çocuk oyuncakları, tahta beşikler, evlerimizde kullandığımız ahşap ürünlerini kendilerinin geliştirdikleri yöntemlerle daha kullanışlı hale getirdiler. Pasa karşı daha dayanıklı olması için fırın boya olarak bilinen yöntem kullanılır. Evlerimizde kullandığımız beyaz eşyalar otomobiller bu yöntemle boyanır.

İskilipli ahşap ustalarımız, toz boyaları kendi çabalarıyla daha kullanışlı hale getirip metallere uygulanan fırın boya yöntemini ahşap ürünlerinde uygulamayı başardılar.

Teknolojinin gelişimi boya sektörünü doğrudan etkiledi. İsteyen, istediği kadar çeşitli boya ürünlerini satın alabiliyor. Kullanımı çok kolaydır. Gıda ürünleri, cicili bicili ambalajlar sanayi ürünü boyalarla daha güzel görünüyor. Ürünlerin üzerine kullanılan boyaların üzerine insan sağlığına zararı yoktur uyarısı yazıldığına göre tüketici açısından bir sakıncası yoktur.

İlaç üreticileri de elbette para kazanacak. Üretilen ürünlerin satılabilmesi için tüketici sayısının artması gerekir.

Geleneksel boyama tekniklerine rahmet okutacak yöntemler de yok değil! Sanal paradan tutun da dostlukların, sohbetlerin de sanal ortama taşındığı bir dönemde yaşıyoruz. Boyama işlemleri asıl amacından uzaklaştı. Sıradan bir derneğin yönetimi, yüzlerce dairenin bulunduğu apartman sitelerinin yöneticileri göz boyaması olarak bilinen teknikleri kullanıyor. Göz boyama teknikleri eşya boyama teknolojisini geride bıraktı.

Geçmişte anasını boyayıp babasına satanlar vardı. Yeni ustalar devreye girince onların pabucu dama atıldı. Günümüzde gerçek olanla sahte olanı birbirinden ayırmak için uzmanların bilgisi bile yetersiz kalıyor.