Çok şükür, Göztepe galibiyetiyle yeniden 1.Lig’e çıktık. Malum, henüz 1.Lig’e alışamadığımız için, bir galibiyetle şampiyon, bir yenilgi ile de küme düşüyoruz. Giresunspor yenilgisinden sonra Göztepe’yi devirerek yeniden 1.Lig’deki yerini aldı Çorum FK ve inşallah bir daha düşmez.

Teknik direktör Tahsin Tam, Tuzlaspor ve Giresunspor maçlarındaki on biri, Göztepe’de bozdu. Doğru da yaptı. Halen sorunlar var ama zamanla oturacak, yoluna girecek her şey. Serkan’ın yerine Sadık Arda, Adem’in yerine Ologo değişiklikleri savunmayı daha derli toplu bir görüntüye kavuştururken, solda Ozan’ın yerine Ahmet İlhan’ın oynamasının da doğruluğu, Ahmet İlhan’ın iki asisiyle tescillendi. Gökhan’ın yerine görev yapan Atakan Akkaynak da hem performansı, hem de attığı golle Tahsin Hoca’yı mahcup etmedi.

Tuzlaspor maçında olduğu gibi golü yine erken bulan Çorum FK, rakip daha şoku üzerinden atamadan, farkı ikiye çıkarttı. Ancak, 2-0’dan hemen sonra gelen Göztepe golü gösterdi ki, savunmada da taşlar henüz yerine oturmamış. Özellikle Zargo Toure’nin bireysel hataları çok baş ağrıtacak gibi görünüyor. Bu maçta kaleci Ali Türkan’ın da neredeyse her topu sektirmesi, elimiz yüreğimizde bir maç izlememize neden oldu. Çorum FK’nın ilk golünde uzun topu atan Zargo, yediğimiz golde ise yaptığı hatayla yine başroldeydi. Doğrusu, yaptığı bireysel hatalar kariyerine ve kalitesine yakışmıyor. Artık toparlanması, kendisine çeki düzen vermesi lazım. İlk kez oynamalarına rağmen sağ bek Sadık Arda ve stoper Ologo’yu beğendim.

Bu maçta, bir şeyi daha artık net şekilde gördük. İlk haftanın yıldızı Thomas’a rakipler önlem almakta pek zorlanmıyorlar. Yapısı ve özellikleri itibariyle de Thomas’ı direkt gol vuruşlarında değil de, gollerin hazırlanması aşamasında değerlendirmek daha akılcı geliyor. Thomas’ın indireceği toplarla Çorum FK çok gol atar. Yeter ki etrafındaki oyuncular dilinden anlasınlar. Son vuruşları iyi bir golcü, Thamos’la kral olur.

Çorum FK oyun olarak yine beklentinin altında kalırken, hırslı ve mücadeleci bir yapıya sahip olan Atakan Cangöz’ün ilk on birde yer alması takımın direncini artırdı. İlk iki maça göre orta sahada daha dirençli bir takım izledik.

İlk iki haftada alınan sonuçlar itibariyle de, ilk kez seyircisinin önüne çıkan Göztepe’nin üzerindeki psikolojik baskı daha fazlaydı. Buna, teknik direktör Radomir Kokovic’in oyuncu tercihlerindeki hataları da eklenince, Çorum FK’nın işi biraz daha kolaylaştı. Henüz iki antrenmana çıkmasına rağmen ilk on birde forma verdiği yeni transfer Nielsen, ilk golde yaptığı inanılmaz hata ile Çorum FK’nın ekmeğine yağ sürdü. Kokovic de bu kararı ile hata yaptığını anlamış olacak ki, Nielsen’i 60.dakikada oyundan almak zorunda kaldı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bütçe olarak da ortalamanın üzerinde bir kadroya sahip olan Göztepe’nin işi gerçekten çok zor.

Sonuç itibariyle, Ahlatcı Çorum FK, Giresunspor yenilgisinden sonra çok kritik bir galibiyet aldı. Zira, Giresun’dan sonra Göztepe’de alınacak kötü bir skor, olası bir özgüven kaybına neden olabilirdi.

1.Lig demek aynı zamanda para da demek. Galibiyet kadar beraberlik de çok önemli. Galibiyette 395 bin, beraberlikte 220 bin lira TFF primi var. Toplama vurulduğunda ciddi bir gelir kaynağı ortaya çıkıyor. Bu yüzden, her puan altın değeri taşıyor.

Transferle ilgili olarak özellikle sosyal medyada çok yazılıp çiziliyor. Tabii ki, herkes iyi oyuncu almak ister ama bunun için bütçe gerekli. Kulübün de öyle bir bütçesi olmadığı için, olursa hücuma dönük iyi bir orta saha transferi Çorum FK’nın işini görür. Diğer sorunlar eldeki mevcut kadrodan çözülebilir.

Bir de, bir şeyler yazıp çizerken, paylaşım yaparken, artılarını eksilerini hesap etmek lazım. Yöneticisi, hocası, futbolcusu, taraftarı, siyasetçisi, herkes için geçerli. Sırf kendi menfaati ya da siyasi istikbali için yapılan bir paylaşım bile bazen milyonlarca liralık desteğin kesilmesine neden olabilir. Lütfen, biraz dikkat ve sağduyu.