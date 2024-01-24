Saygıdeğer Belediye Başkanım;

Öncelikle, partinizden yeniden Belediye Başkanı adayı gösterilmenizi kutluyor ve konuya doğrudan girmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, yıkılan Turhan KILIÇCIOĞLU şehir stadyumunun yerine halen yapım çalışmalarında son aşamaya gelinen Millet Parkı yapılıyor. Evinin pencereleri buraya bakan birisi olarak doğrusu bu durumdan çok memnunum. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, isminin de 100. Yıl Millet Parkı olacağını duyunca -inşallah doğrudur- daha da çok sevindim.

Bu mektupta, üzerinde duracağım konu ise, bu parkımız içinde yapılan spor alanlarıyla ilgili. Parkta, özellikle çocukların ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirecekleri çeşitli eğlence yerleri ve sportif alanlar yapılıyor. Bunların içinde benim dikkatimi çeken ise yapılan iki adet tenis kortu. Aynı yerde Güreş Eğitim Merkezi ile kapalı salonun arasında zaten tam dört tane tenis kortu var. Bunlardan ikisinin filesi çekili, ikisinde file yok. Böylece onlarla birlikte aynı yerde tam 6 tane tenis kortumuz oldu. Ayrıca da Çorum Belediyesi ana sayfasından ulaştığım “Dolu Dolu 4 Yıl” slaydına konulan ve park için hazırlanan projede bu tenis sahalarının ikisi de görünmüyor. Sonradan değişiklikler yapılmış olsa gerek.

Değerli başkanım, bildiğiniz gibi tenisin diğer adı “Zengin Sporu”dur. Herkes, o kıyafetleri ve raketi alıp da oraya çıkamaz. Ayrıca, toplumumuzda geniş kitlelere hitap eden çok yaygın bir spor dalı da değil. Bir diğer yönü ise bireysel spor olması. O kocaman alanı teklerde iki, çiftlerde ise en fazla dört kişi kullanabilir. Yani yapılanlarla birlikte altı adet kortumuz en fazla 24 adet varlıklı gencimize spor yapma imkânı sağlayabilir. Ancak, bu alanlar örneğin voleybol sahası olsaydı, hem zengin fakir herkes yararlanabilirdi, hem de aynı anda altı voleybol sahasında, aynı anda yedek oyuncularıyla birlikte 120 civarında gencimize hizmet verebilirdi.

Bu parkımıza, tenisten başka gençlerimizin topluca spor yapabilecekleri başka bir basketbol, voleybol ya da hentbol gibi hem fazla masraflı olmayan, hem de çok daha fazla gencimizin spor yapıp enerjisini değerlendirebileceği başka bir spor alanı yapılmadı. Yani altı adet tenis kortumuz var ama basketbol, voleybol ve hentbol sahamız hiç yok. İşte tam burada bana bir çelişki var gibi geliyor. Bilmem siz de aynı fikirde misiniz? Dört adet tenis sahamız zaten var. Yeni yapılan iki tenis sahasının diğer spor alanlarına dönüştürülerek daha çok gencimize hizmet vermesinin sağlanması ortak akıl olarak hepimizin dileği olsa gerek.

Değerli Başkanım, yanlış anlaşılmasın; ben, gençlerimizin tenis sporuyla ilgilenmesine karşı değilim ama diğer spor alanlarının sanki ihmal edilmiş izlenimi verilmesinden rahatsızım. Ayrıca da, sizin, işin başında bu çelişkinin farkında olmanız durumunda, hemen müdahale edip planlamada değişiklik yaptıracağınızdan adım gibi eminim. Zaten bu yazıyı da bu nedenle yazıyorum.

Umarım fazla geç kalmamışızdır. Gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişip bu ülkeye yararlı işler yapması hepimizin ortak amacı. Bunu gerçekleştirmenin bir yolu da onların yararlanabileceği spor alanlarını yaygınlaştırmak ve sporu tabana yayarak zengin-fakir demeden herkesin bu alanlardan yararlanabilmesini sağlamak.

İşte tüm bu nedenlerle, bu mektubu dikkate alarak gerekli düzenlemeleri yaptıracağınıza yürekten inanıyor, saygılar sunuyorum.

DÜŞÜNEN SÖZLER:

· Gençlerin yetişmesine önem veriniz. Çünkü en küçük ihmal, ülkenin yapısını ve istikbalini mahveder. Arıstoteles

· Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın kültürün müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik uygulama mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. Atatürk

· Gençlik, sahip olunmaya değer tek şeydir. O. Wilde

· Hepiniz, umudunuz kadar genç, üzüntüleriniz kadar da ihtiyarsınız. SAMUEL ULLMAN

· Gençlerimizin birçok eksikliği, umumî kültür seviyesinin düşüklüğünden geliyor. A. H. Tanpınar

· Gençleri; doldurulacak boş şişeler olarak değil, yakılacak mumlar olarak görmeliyiz. R. H. SHEFFER

· Gençliği anlamadığımız an, dünyadaki işimiz bitmiş demektir. G. M. Donald

· Gençlerimizin ülkemizi iyi yerlere getireceğinden eminim; biz onlara köstek olmayalım yeter. B. Manço