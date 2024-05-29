Ciddi yerel basını yerle bir edince

BAŞINIZ GÖĞE Mİ ERECEK?

Batık ekonomiyi kurtarmış mı olacaksınız?

*** Biz diyoruz ki, “yerel basın demokrasinin kılcal damarlarıdır”…Demokrasinin olmazsa olmazıdır. Demokratik tüm ülkelerde de, yerel basın devletler eliyle desteklenir. Bizde bu destek, resmi ilan yoluyla, ama belirli sayıda istihdam koşuluyla, halkın haber alma hakkı adına dürüstçe hizmet verilmek kaydıyla sağlanır.

*** Yaygın-yerel tüm basın organlarına bu yıl içinde dağıtılması öngörülen resmi ilanların toplam tutarı 4 milyar lira civarındadır. Bu rakamın tamamı kamudan çıkmadığı gibi, sigorta primi, vergi, KDV ve benzeri yollarla çoğu da kamuya geri dönmektedir. Arada da, kamunun çok daha pahalıya mal edeceği istihdam, ucuza sağlanmış olmaktadır.

*** Biz diyoruz ki, hak etmeyenlerin, çeşitli dalaverelerle resmi ilan pastasından pay almasını önleyin, demokrasiye en büyük hizmeti yapmış olursunuz. Ciddi yayın organlarını güçlendirmek suretiyle, şantaj gazeteciliğini de, asparagası da, sansasyon haberciliğini de, o çok şikayet ettiğiniz bilgi kirliliğini de önlemiş olursunuz.

*** Ve biz diyoruz ki, siyaset kurumu, “bendendir, yandaşımdır, aleyhime dönmesin” gibi gerekçelerle, kötülere sahip çıkmasın. Dürüst olsun, namuslu olsun, adil olsun.

*** Ne var ki, son Tasarruf Tedbirleri Paketi ile, sanki batık ekonomiyi 4 milyar liradan kısmak suretiyle kurtarmak mümkünmüş gibi, yerel basının nefes borusu tıkanıyor. Kamu kurumları, gazete aboneliklerini kesiyorlar, ilan vermeyi durduruyorlar. İhale, alım gibi işlemler azalacağı için, resmi ilan sayısı kaçınılmaz şekilde düşecek. Zaten bazı kurumlar, ihale veya alımlarını resmi ilandan kaçırmak için olmadık yollara başvuruyorlar.

*** Bu yol, ciddi yerel basının kepenk indirmesinden başka yere çıkmaz.

*** Ekonomiyi yöneten hanımefendiler, beyefendiler! Ciddi yerel basını yok ettiğinizde başınız göğe mi erecek? Ekonomiyi kurtarmış olacağınızı mı zannediyorsunuz? Medyada nasıl bir kaosa yol açmış olacağınızı hiç mi hesap etmiyorsunuz?