Yangın, İlçeye bağlı Karamahmut köyündeki bir evin bahçesinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın yan tarafta bulunan başka bir evin bahçesine sıçradı. Havanın sıcak ve rüzgarlı olması sebebiyle kısa sürede tutuşan bahçeler cayır cayır yandı. Yangını gören köy sakinlerinin ihbar üzerine bölgeye Alaca belediyesi itfaiye ekipleri ile Alacahöyük Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bahçelerde başlayan yangının evlere sıçramadan kontrol altına alması muhtemel bir faciayı önlemiş oldu. Diğer yandan yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak evlere sıçramadan söndürdü.

Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Editör: HABER MERKEZİ