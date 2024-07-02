Alınan bilgiye göre bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için itfaiye parkına giden Hakan Y. (21) ile kutlamaya sonradan gelen Eren H. (22) arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eren H., yanında bulunan bıçakla Hakan Y.'yi bıçakladı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Hakan Y., arkadaşları tarafından kentte bulunan bir özel hastaneye götürüldü.

Doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı genç acil ameliyata alındı.

Kavga sırasında kendi bıçağı ile elinden yaralanan Eren H. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Ameliyat sonrası yoğun bakımda alınan Hakan Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.