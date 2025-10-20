Çorum Sungurlulu Uzman Çavuş Kemal Ekri ile Avukat Göktuğ Çalık’ı öldürerek 2’si polis 7 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Mustafa Emlik bölgede adeta dehşet şaçmış. Gazeteci İsmail Saymaz da Balıkesir Edremit’te yaşanan dehşet anlarını anlattı.

İsmail Saymaz konu ile ilgili paylaşımında şunları söyledi: “Balıkesir’deki kabus gecesinin saat saat gelişimi:

Uzman Çavuş Kemal Ekri, dün 22.30’da Edremit’te caddede aracını durduruyor.

Cinayetten 20 yıl 27 ay hükümlü olan ve bir tutuklunun kaçması suçundan aranan Mustafa Emlik, yanına yaklaşıp Ekri’ye ateş ediyor. Ekri, orada can veriyor.

Emlik, daha sonra Ekri’nin aracını gasp edip kaçıyor.

Caddede giderken yol kenarında bekleyen 4 kişiye ateş ediyor. Volkan Alp’i boğazından yaralıyor.

Akçay’dan Güre’ye seyrediyor.

Güre’de Doğan Can’ı evinin önünde vurup yaralıyor.

Kordondaki Ege Tekel’in sahibi Ramazan Özbek‘i yaralıyor.

Akçay’a dönerken ışıklarda kendisine yol vermedi diye Avukat Göktuğ Çalık’ı öldürüp Melih Nergis’i yaralıyor.

Zafer Köprüsü yönünde ilerlerken yürüyüş halindeki Rukiye Karakaya’yı bacaklarından vuruyor.

Hamidiye Mahallesi’nde yolu kesen yunus polisleriyle çatışıyor. Polis İbrahim Gül’ü ayağından vuruyor.

Ters istikamette Edremit-Balıkesir yönüne devam ederken, tekrar polislerle çatışmaya giriyor. Polis Ümit Işık’ı karnından vuruyor.

Emlik, burada etkisiz hale getiriliyor. Üzerinden tabanca ve çok sayıda mermi ele geçiriliyor.

Gecenin sonunda bir uzman çavuş, bir avukat ve saldırgan ölüyor. İkisi polis, yedi kişi yaralanıyor.”

Muhabir: Haber Merkezi