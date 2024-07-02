Alınan bilgiye göre T.D. (25), T.D. (23) ile S.A. (51) ve Ş.S. (45) arasında Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı 61. Sokak'ta bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar bir birlerine balta ve nacakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan T.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.