Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13-20 Ekim tarihleri arasında aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 11 kişi yakalandı.

Ayrıca, il genelinde kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 1 erkek şahıstan 1 kadın ile 1 erkek şahıs bulunurken, 1 kadın şahsı arama çalışmaları ise sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız.” ifadelerine yer verildi.