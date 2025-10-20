Alınan bilgiye göre, A.F.İ. idaresindeki 19 ADD 399 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 9. Sokak’ta henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede otomobili saran alevler, çevrede bulunan atık malzemelere de sıçrayarak büyüdü. Yangının büyüdüğünü fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, yakınlarda bulunan gecekondulara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK