Çorum’da bir otomobilin orta refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 06 FZ 2609 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nden Eşref Hoca Caddesi istikametine seyir halindeyken, yağmur nedeniyle görüşün azalması sonucu trafik işareti bulunmayan bağlantı yolunu fark etmeyerek orta refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü M.A. ile araçta bulunan E.K. ve E.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Orta refüje saplanan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınarak otoparka götürüldü.