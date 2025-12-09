Alınan bilgiye göre Yavruturna Mahallesi’nde Esnafevleri Camii yakınındaki parkta kimliği henüz belirlenemeyen kişi, bilinmeyen bir nedenle bileklerini keserek kendine zarar verdi.

Çevredeki vatandaşlar yaralı şahsı kanlar içinde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi parkta gerçekleştirdi.

Yaralı şahıs, yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.