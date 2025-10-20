İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 18 yaş altı bazı çocukların sosyal medya platformlarında çeşitli ideolojiler altında örgütlenerek aşırılıkçı içeriklerle etkileşime girdikleri, radikal düşünceleri normalleştirip sanal ortamlarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotof hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve psikolojik harekât taktikleri gibi konularda paylaşım yaptıkları tespit edildi.

Elde edilen bulguların ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14 Ekim 2025 tarihinde Çorum merkezli Yozgat ve Niğde illerinde belirlenen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.