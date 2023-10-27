Ankara'da

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı,

Atatürk Bulvarı,

İsmet İnönü Bulvarı...

Bulvarlarda

Binlerce Cumhuriyet ağacı,

Binlerce kuş.

Bakmayın öyle

"Binlerce, binlerce" dediğime

Bakmayın, öyle çok göründüklerine.

Her gün

Azaldıkça azalıyor sayıları.

Güçleri

Birliktelikleri, dostluklarıdır.

Yüzüncü Yıl provası yapılıyor.

Kaç gün kaldı şunun şurasında

29 Ekim'e?

Bayrama hazırlanıyor başkent

Söyleyecek sözü var dili olanın

Hüseyin Gazi,

Hacı Bayram Veli,

Ankara Kalesi,

Anadolu Medeniyetleri Müzesi,

Türkiye Büyük Millet Meclisi,

Anıtkabir,

Anıtkabir'de Aslanlı Yol'da

Hitit aslanları

Binlerce yıllık saygınlık

Sayfa sayfa anı.

Eskiden

Boru, trampet sesleri doldururdu sokakları

Çıt çıkmıyor bu günlerde

Suçlu gibi çarşı pazar

Özlüyor

Gecekondu yoksulluğunu 

Pazar tezgâhları

Kime sorsan aynı şeyi söylüyor:

"Nerde o eski bayramlar?"

Sahi,

Nerde o

Pencerelerin

Kırmızı beyaz sevinci.

Ardahan'a kar düştü

Çorum ovasında sis

Ekim mevsimindeyiz

Damla düşmedi gökten

Yağmur duasına hazırlanıyor ellerimiz.

Taşıyamadık bugünlere

10. yıl heyecanını

Yol verdik,

Göz yumduk kötülüğe

Açık cezaevi memleket

Ortalıkta

Şüpheli, sanık kaynıyor.

İçeride de aynı acı,

Sınır ötesinde de.

Sınırı yok acımasızlığın.

Gazze'de bir hastane yanıyor

Ana baba günü ortalık

Ölü kuşlar gibi çocuklar!

Yüreğimiz yanıyor.

Yarım kalıyor

Kuşların, ağaçların Cumhuriyet sevinci,

Ağzını bıçak açmıyor Ankara'nın.