Ankara'da
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı,
Atatürk Bulvarı,
İsmet İnönü Bulvarı...
Bulvarlarda
Binlerce Cumhuriyet ağacı,
Binlerce kuş.
Bakmayın öyle
"Binlerce, binlerce" dediğime
Bakmayın, öyle çok göründüklerine.
Her gün
Azaldıkça azalıyor sayıları.
Güçleri
Birliktelikleri, dostluklarıdır.
Yüzüncü Yıl provası yapılıyor.
Kaç gün kaldı şunun şurasında
29 Ekim'e?
Bayrama hazırlanıyor başkent
Söyleyecek sözü var dili olanın
Hüseyin Gazi,
Hacı Bayram Veli,
Ankara Kalesi,
Anadolu Medeniyetleri Müzesi,
Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Anıtkabir,
Anıtkabir'de Aslanlı Yol'da
Hitit aslanları
Binlerce yıllık saygınlık
Sayfa sayfa anı.
Eskiden
Boru, trampet sesleri doldururdu sokakları
Çıt çıkmıyor bu günlerde
Suçlu gibi çarşı pazar
Özlüyor
Gecekondu yoksulluğunu
Pazar tezgâhları
Kime sorsan aynı şeyi söylüyor:
"Nerde o eski bayramlar?"
Sahi,
Nerde o
Pencerelerin
Kırmızı beyaz sevinci.
Ardahan'a kar düştü
Çorum ovasında sis
Ekim mevsimindeyiz
Damla düşmedi gökten
Yağmur duasına hazırlanıyor ellerimiz.
Taşıyamadık bugünlere
10. yıl heyecanını
Yol verdik,
Göz yumduk kötülüğe
Açık cezaevi memleket
Ortalıkta
Şüpheli, sanık kaynıyor.
İçeride de aynı acı,
Sınır ötesinde de.
Sınırı yok acımasızlığın.
Gazze'de bir hastane yanıyor
Ana baba günü ortalık
Ölü kuşlar gibi çocuklar!
Yüreğimiz yanıyor.
Yarım kalıyor
Kuşların, ağaçların Cumhuriyet sevinci,
Ağzını bıçak açmıyor Ankara'nın.